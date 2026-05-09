Un museo lleno de regalos a François Mitterrand

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Pol Lloberas Cardona

París, 9 may (EFE).- El complejo museístico ‘Cité des Présents-François Mitterrand’, que expone los regalos recibidos por el presidente socialista francés durante su mandato (1981-1995) junto a un museo de la moda, se inaugura este domingo en la villa de Château-Chinon (centro de Francia) tras siete años de obras.

La idea del proyecto es ofrecer «dos museos en uno», que utilizan «la historia -y, sobre todo, la historia material- para contextualizar, explicar y comprender», explicó el responsable de la Cité, Thibaud Richard, en declaraciones a EFE.

«Los objetos provienen de una historia que nos trasciende, pero que también nos da información sobre nuestras propias costumbres actuales, sobre nuestros propios hábitos y, sobre todo, sobre nuestra propia mirada y nuestros propios referentes culturales», opinó.

En total, la Cité conserva unos 4.800 regalos hechos al presidente socialista François Mitterrand (1916-1996) y 5.000 objetos en un museo de la moda: dos colecciones de dos museos diferentes que ahora están vertebrados por un espacio renovado y ampliado.

Concretamente, integra el antiguo museo del Septenato de dicha localidad, fundado en 1986 y dedicado a los dos mandatos de siete años de la presidencia de Mitterrand, con el antiguo museo del vestido de este municipio, que está centrado en la moda y su evolución desde 1970.

Tras siete años de obras y una inversión de 17 millones de euros, se han renovado los edificios históricos del complejo y se han creado un nuevo pabellón, un vestíbulo y jardines, que permitirán ofrecer actividades culturales «más allá de las visitas».

La inauguración del complejo está fijada este domingo, en un fin de semana que incluye lecturas de libros sobre el presidente, mesas redondas y un espectáculo musical.

François Mitterrand es el único presidente que completó dos mandatos de siete años en la Quinta República francesa y mantiene el récord de longevidad en el cargo, en el cual abolió la pena de muerte en Francia y vio la aprobación del tratado de Maastricht (1993), fundador de la actual Unión Europea.

Además, fue alcalde de Château-Chinon entre 1959 y 1981, razón por la que el museo fue originalmente instalado en esta comunidad en 1986, después de que el Consejo general de la región recibiera de Mitterrand el donativo de parte de sus regalos presidenciales.

«Es una figura que para nosotros ya ha quedado un poco en el pasado, pero a pesar de todo conservamos, por así decirlo, muchos de esos gestos políticos que siguen presentes en nuestro día a día», indicó Richard.

Una colección atípica

Los regalos expuestos en el museo proceden de jefaturas de Estado extranjeras, de donaciones protocolarias de diferentes organismos franceses y de particulares que desearon obsequiar al Elíseo durante la presidencia de Mitterrand.

De hecho, en torno a un tercio de la colección son «regalos que fueron ofrecidos por franceses, tanto simples ciudadanos como representantes de empresas, asociaciones o miembros electos de la República».

Entre ellos figuran algunos objetos tan singulares como un «gorrito tejido a mano para un huevo cocido», regalado por una francesa de un poblado alpino, o una litografía donada por el artista francés Armand, de una gran escultura para el Palacio del Elíseo en el bicentenario de la Revolución Francesa.

En lo que respecta a los regalos de otras jefaturas de Estado, destacan una pareja de leones disecados, un obsequio de la República Centroafricana en 1984, y «una pequeña estatuilla de un oasis» que el rey de Arabia Saudí ofreció en 1981, hecha de materiales semipreciosos que, según Richard, «representa la magnanimidad del país anfitrión».

La muestra también cuenta con algunos regalos llegados de España, como un retrato del por entonces presidente del Gobierno, Felipe González (1982-1996), y otro del rey de España, Felipe VI, dado a Mitterrand en 1988, cuando aún era príncipe de Asturias.

Entre todos los regalos también los hay procedentes de Latinoamérica, como una máscara de madera y perlas del pueblo huichol de México, a la que Richard se refirió como «uno de los objetos más atípicos y bellos de la colección». EFE

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