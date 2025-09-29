The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un niño y su abuela mueren en un taque con drones en la región de Moscú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 29 sep (EFE).- Un niño y su abuela murieron anoche a causa de un ataque con drones en la ciudad de Voskresensk, a unos 90 kilómetros al sureste de la capital rusa, informó hoy el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

«Anoche, las defensas antiaéreas derribaron cuatro drones en Voskresensk y Kolomna. Lamentablemente, se produjo una tragedia en Voskresensk: un incendio en una vivienda particular causó la muerte de dos personas: una mujer de 76 años y su nieto de 6», escribió la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de hoy (GMT+3) las defensas antiaéreas derribaron un total de 78 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, incluida la de Moscú.

Según el parte castrense publicado en Telegram, 55 de los drones abatidos en ese lapso fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Kursk, fronterizas con Ucrania.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde febrero de 2022, cuando Rusia comenzó las acciones militares contra Ucrania los ataques ucraniano han dejado en Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios rusos.EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR