Un periodista peruano sufre un atentado tras denunciar a prófugo gobernador regional

2 minutos

Lima, 20 dic (EFE).- El periodista peruano Anthony Rumiche, del medio Prensa Callao TV, ha sido víctima de un atentado con armas de fuego frente a su casa en el Callao, provincia vecina a Lima, del que salió ileso, después de publicar sus investigaciones sobre actos de presunta corrupción atribuidos al prófugo gobernador regional Ciro Castillo, según informó este sábado la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

El gremio periodístico condenó el atentado por el impacto de 20 disparos contra el automóvil de Rumiche por parte de tres hombres en dos motocicletas, cuando el vehículo estaba estacionado frente a la casa del periodista en el Callao durante la noche del viernes.

Rumiche señaló que, según grabaciones de sus cámaras de seguridad, los atacantes contaron con el apoyo logístico de un automóvil rojo que merodeó la zona previamente.

El mismo viernes, Rumiche había denunciado el sabotaje a su automóvil cuando cubría una conferencia de prensa sobre las denuncias contra la gestión del gobernador regional del Callao, pues al salir del lugar encontró los cuatros neumáticos desinflados.

El periodista vinculó estos atentados directamente con sus recientes investigaciones sobre el presunto uso de fondos destinados a colegios para las campañas políticas en curso, así como notas periodísticas sobre una supuesta organización criminal liderada por las autoridades regionales del Callao.

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, tiene una orden de prisión preliminar dictada este mes por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada por sus vínculos con el caso Los Socios del Callao,.

La ANP afirmó que este grave hecho no es aislado, pues ocurre en «un contexto alarmante de escalada de violencia contra la prensa», dado que en este mes un tercer periodista fue asesinado, en lo que va del año, en Pacasmayo y otro comunicador permanece en estado crítico tras un atentado armado en Aguaytía.

La organización periodística exigió a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a actuar con la máxima diligencia y celeridad, con investigaciones exhaustivas que permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este atentado, priorizando la línea de investigación vinculada a su actividad profesional, en tanto principal móvil del ataque.EFE

mmr/vh