Un peruano acusado de matar a su esposa en California es extraditado a Estados Unidos

2 minutos

Lima, 12 dic (EFE).- Un ciudadano peruano fue extraditado este viernes hacia Estados Unidos para enfrentar una acusación de feminicidio en ese país, luego de que esa petición fuera aprobada por la Corte Suprema y el Gobierno de Perú, informaron este viernes a EFE fuentes oficiales.

El ciudadano peruano, identificado como Jossimar Cabrera, de 36 años, fue enviado a Estados Unidos para responder por la muerte de su esposa, la también peruana Sheyla Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado en agosto pasado en un bosque de Los Ángeles, en el estado de California.

Según la información oficial, Gutiérrez desapareció el 9 de agosto y fue encontrada sin vida el 16 de ese mes, tras lo cual se señaló a Cabrera como el presunto autor del crimen.

Tras permanecer varios días como no habido, el hombre se entregó el 27 de agosto a la Interpol de Perú, acompañado de su abogado, por lo que quedó bajo detención preventiva por orden judicial.

El proceso de extradición «avanzó rápidamente» luego de que el detenido se allanó al pedido y, el 6 de octubre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo declaró procedente, por lo que el 30 de octubre el Poder Ejecutivo autorizó su entrega a Estados Unidos.

Este viernes, el Ministerio de Justicia adelantó que se iba a ejecutar la entrega física de Cabrera a agentes estadounidenses y afirmó que este sería «un paso clave para garantizar justicia en un caso que conmocionó a la comunidad peruana y estadounidense».

Añadió que también implica «un mensaje institucional para reforzar la lucha contra los crímenes de violencia a las mujeres, facilitando la cooperación internacional para evitar la impunidad».

El cuerpo de Gutiérrez, quien tenía 33 años, fue encontrado en un sector del Bosque Nacional de Los Ángeles luego de haber sido reportada como desaparecida por sus amigas, después de haber anunciado a su familia su intención de separarse por ser víctima de violencia doméstica.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles amplió su búsqueda luego de que varios videos captaran a su esposo arrastrando lo que parece ser un cuerpo envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían en Lancaster, una ciudad del condado de Los Ángeles.

El matrimonio y sus tres hijos, de 3, 7 y 9 años, habían ingresado por la frontera sur de Estados Unidos en 2023 en busca de asilo y se habían radicado en Lancaster. EFE

