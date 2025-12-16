Un piloto comercial dice que casi chocó con un avión militar estadounidense cerca de Venezuela

La aerolínea JetBlue informó este lunes que había reportado a las autoridades estadounidenses un presunto incidente que vivió el piloto de uno de sus vuelos la semana pasada, cuando estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.

Estados Unidos ha reunido una gran flotilla de buques de guerra en el Caribe y ha sobrevolado repetidamente la costa de Venezuela en su ofensiva contra lo que califica de «narcoterroristas».

«Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo ahí arriba», dijo el piloto de JetBlue al control de tráfico aéreo de Curazao —una isla frente a la costa de Venezuela que forma parte del Reino de los Países Bajos— el viernes, según una grabación subida al sitio web LiveATC.net.

«No tienen el transpondedor encendido. Es indignante», dijo el piloto de JetBlue sobre el avión de la Fuerza Aérea, señalando que la aeronave de reabastecimiento «se dirigía hacia el espacio aéreo venezolano».

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la zona, dijo que «está revisando el asunto».

«La seguridad sigue siendo una prioridad máxima, y estamos trabajando por los cauces apropiados para evaluar los hechos en torno a la situación», señaló el comando en un comunicado.

JetBlue, por su parte, elogió a su tripulación de vuelo «por informar puntualmente esta situación» a su equipo directivo, y agregó en un comunicado: «Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación».

Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar el supuesto «cártel de los Soles», al que el mes pasado declaró organización «narcoterrorista», y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, una campaña de más de tres meses que ha dejado casi 90 muertos y ha disparado las tensiones regionales.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano, instándolas a «extremar la precaución» debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela».

«Las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para aeronaves a todas las altitudes, incluido durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o aeropuertos y aeronaves en tierra», dijo la FAA.

