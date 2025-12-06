Un plan europeo de apoyo a la viticultura a punto de ser aprobado definitivamente

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el jueves un plan de apoyo al sector vitivinícola, que atraviesa dificultades, lo que allana el camino para que estas medidas entren en vigor en las próximas semanas.

La Comisión Europea anunció a finales de marzo este plan para ayudar a un sector en plena crisis, afectado por el cambio climático, la reducción del consumo de alcohol en Europa y la imposición de aranceles aduaneros en Estados Unidos.

Con el fin de evitar un exceso de oferta y mantener la estabilidad del mercado, la Unión Europea dará más flexibilidad a los Estados en las operaciones de arranque de viñedos.

«Damos al sector las herramientas para hacer frente a la profunda crisis que atraviesa», subrayó la eurodiputada española Esther Herranz García (PPE, derecha), ponente de este texto.

«Esto incluye medidas para regular la oferta en función de la demanda, entre ellas la posibilidad de financiar medidas de crisis, como el arranque, con fondos europeos», añadió.

Ante el desafío climático, la Unión Europea también aumentará el límite máximo de las ayudas europeas del 50% al 80% de las cantidades invertidas para adaptar los viñedos a las actuales alteraciones.

Para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, Bruselas también insiste en el desarrollo del vino sin alcohol, gracias a un etiquetado armonizado.

El término «sin alcohol», acompañado de la mención «0,0%», podrá utilizarse si el contenido de alcohol del producto no supera el 0,05% en volumen.

Con el 60% de la producción mundial, la Unión Europea es el primer productor, consumidor y exportador de vino del planeta.

En un informe reciente, la UE preveía una disminución del 1% en el consumo europeo de vino cada año, debido al cambio en el estilo de vida.

Sobre los aranceles de Estados Unidos sobre los vinos y las bebidas espirituosas europeos, Bruselas sigue en la incertidumbre y espera obtener una exención.

