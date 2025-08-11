Un policía ecuatoriano abate a tiros a un hombre armado que intentó asaltarlo

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- Un policía ecuatoriano abatió a tiros a un hombre armado que, junto a otros dos sujetos, habría intentado asaltarlo «realizando detonaciones contra su integridad» en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó este lunes la institución.

El hecho se produjo cuando el agente se dirigía a trabajar. En el camino fue interceptado por tres hombres armados que estaban a bordo de un vehículo, quienes se bajaron del mismo para intentar «sustraerle sus pertenencias y atentar contra su vida», señaló la Policía en un comunicado.

«El uniformado inmediatamente hace uso legítimo de la fuerza para neutralizar la amenaza», abatiendo a uno de los atacantes, identificado como Roddy A.

El hombre abatido estaría presuntamente vinculado con el grupo criminal ‘R’, que opera en la zona, y registraba antecedentes penales por tráfico ilícito y por robo. Fue llevado a un centro médico, pero allí solo se confirmó su fallecimiento.

La Policía decomisó el arma de fuego usada por el sujeto y la presentó como prueba ante las autoridades judiciales.

Ecuador se encuentra desde 2024 en un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y en los últimos años a los secuestros, extorsiones y tráfico de armas y explosivos.

A estos grupos se les atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años. En el primer semestre de 2025, el país se contabilizaron 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 3.143 asesinatos. EFE

