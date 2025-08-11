The Swiss voice in the world since 1935

Un policía ecuatoriano abate a tiros a un hombre armado que intentó asaltarlo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- Un policía ecuatoriano abatió a tiros a un hombre armado que, junto a otros dos sujetos, habría intentado asaltarlo «realizando detonaciones contra su integridad» en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó este lunes la institución.

El hecho se produjo cuando el agente se dirigía a trabajar. En el camino fue interceptado por tres hombres armados que estaban a bordo de un vehículo, quienes se bajaron del mismo para intentar «sustraerle sus pertenencias y atentar contra su vida», señaló la Policía en un comunicado.

«El uniformado inmediatamente hace uso legítimo de la fuerza para neutralizar la amenaza», abatiendo a uno de los atacantes, identificado como Roddy A.

El hombre abatido estaría presuntamente vinculado con el grupo criminal ‘R’, que opera en la zona, y registraba antecedentes penales por tráfico ilícito y por robo. Fue llevado a un centro médico, pero allí solo se confirmó su fallecimiento.

La Policía decomisó el arma de fuego usada por el sujeto y la presentó como prueba ante las autoridades judiciales.

Ecuador se encuentra desde 2024 en un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y en los últimos años a los secuestros, extorsiones y tráfico de armas y explosivos.

A estos grupos se les atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años. En el primer semestre de 2025, el país se contabilizaron 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 3.143 asesinatos. EFE

cbs/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR