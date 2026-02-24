Un policía muerto y dos heridos tras explosión cerca de estación de tren en Moscú

Un policía murió y otros dos resultaron heridos el martes cerca de una estación de tren en Moscú por la detonación de un artefacto no identificado, activado por un hombre que también falleció, informó la delegación local del Ministerio del Interior.

La explosión se produjo alrededor de las 00H05 (21H05 GMT del lunes) en la plaza de la estación de tren de Saviolovo, de acuerdo con el comunicado del ministerio en Telegram.

El atacante se acercó a los agentes de tráfico que estaban sentados en su vehículo patrulla instantes antes de la explosión, indicó.

El atacante murió en el lugar de los hechos, señaló el comunicado, y precisó que un policía había fallecido y otros dos, heridos, habían sido hospitalizados.

La estación de Saviolovo, situada en el norte de la capital, es una de las principales de Moscú.

El vehículo policial atacado sufrió fuertes daños pero no se incendió, según la agencia noticiosa oficial TASS.

Medios locales publicaron imágenes del automóvil con los vidrios destruidos cerca de la vía férrea.

Las autoridades rusas inicialmente no dieron detalles sobre el explosivo o los motivos del atacante.

El Comité de Investigación ruso, encargado de analizar los crímenes importantes, dijo que abrió un proceso por intento de asesinato de un policía y tenencia de aparatos explosivos.

En diciembre de 2025, dos policías murieron en una explosión en el sur de Moscú cuando intentaban detener a una persona sospechosa, cerca del sitio donde un general ruso había sido asesinado pocos días antes.

Rusia ha registrado una serie de asesinatos de oficiales rusos durante los cuatro años de guerra contra Ucrania.

