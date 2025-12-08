Un proyecto de agroecoturismo empodera a las mujeres rurales del suroeste de Colombia

Cumbal (Colombia), 8 dic (EFE).- Un grupo de mujeres indígenas del caserío Boyera, entre los volcanes Cumbal y Chiles en el sur del departamento colombiano de Nariño, convierte sus saberes ancestrales, su cocina y su vida cotidiana en una experiencia turística con proyección internacional.

Se trata del proyecto Yarpuram, que se traduce como ‘casa de vida’, y con él, cinco mujeres han logrado beneficiar a unas 200 familias rurales que habitan en la cordillera de los Andes, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

«Somos mujeres de campo y pensábamos que aquí tan alto no había turismo, que no iba a llegar nadie, pero nos organizamos, estudiamos y hemos aprendido que nuestros senderos, shagras (huertas), plantas y comida tienen potencial», afirma a EFE Luz Marina Cuaical, mujer indígena del proyecto.

Cuaical es una de las encargadas de brindar hospedaje a los turistas. Su vivienda está rodeada de cultivos de hierbas aromáticas y senderos ancestrales que comunican a lagunas y bosques.

Ofrecen algo conocido como ‘de la mata a la olla’ y así enseñan a los turistas a cosechar y a vivir la experiencia de preparar comida en fogones tradicionales. También dejan sembrada una de sus semillas que las mujeres luego conservan en los bancos vivos.

«En nuestra comunidad, las mujeres hemos sido las que preservamos las semillas, si no se usa la semilla no se conserva, no solo es guardar, es procurar su uso, producción y memoria», apunta Cuaical, quien ya ha hospedado a turistas de Francia, Estados Unidos y del Caribe colombiano.

La iniciativa Yarpuram busca potencializar sus conocimientos para que el agroecoturismo sea fuente de ingresos para sus comunidades, y ya trasciende fronteras, con el apoyo de los proyectos ‘Naturaleza Positiva’ y B-Real de la Alianza Bioversity Internacional y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

«Hemos hecho tours de aprendizaje de otras iniciativas similares en Ecuador y estas mujeres pudieron ver que su territorio tiene potencial», sostiene a EFE Miryam García, consultora de la Alianza Bioversity Internacional y el CIAT, quien agrega: «Hoy en día, ellas valoran más su territorio y el rescate de su cultura es clave para que los turistas se enamoren de las tradiciones vivas».

La finca Alpacum

La finca agroecológica Alpacum hace parte del proyecto y ha logrado desde 2019 ofrecer recorridos en sus parcelas, donde la diversidad de plantas, la cría de conejos y roedores como el cuy, y la elaboración de artesanías, han cambiado su economía.

«Somos mujeres capaces. Antes este territorio estuvo marcado por la violencia y la tristeza, hoy las flores y los frutos atraen visitantes. Nos aprendimos a dividir: unas hacen gastronomía, otras hospedan y otras, como yo, cultivamos la shagra», afirma María Rosalía Piarpué, mujer emprendedora.

En cada uno de sus procesos, las mujeres garantizan que no haya rastro de agroquímicos para que los platos que sirven en las mesas sean 100 % orgánicos y saludables.

«El agroecoturismo nos cambió la vida, hemos podido contratar a vecinos y a familiares para llevar a la mesa delicias como infusiones, fritos, cremas de verduras, hasta cuyes asados», apunta María Rosero, cocinera tradicional nariñense.

Para este fin de año, Yarpuram ya tiene reservas de turistas. Las mujeres también iniciaron un nuevo proceso para que sus jóvenes aprendan sobre márketing digital y puedan promocionar su comunidad en las redes sociales.

«Nuestra comunidad cambió y seguirá cambiando, porque el legado tiene que seguir y muchos lo tienen que conocer», concluye Piarpué. EFE

