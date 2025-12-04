Un radar estadounidense y tensiones en el Caribe afectan al turismo en Trinidad y Tobago

Crown Point (Trinidad y Tobago), 4 dic (EFE).- La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en Tobago, junto a la crisis entre Estados Unidos y la vecina Venezuela, están impactando negativamente al turismo, un sector vital para la isla.

La Asociación de Hoteleros de Tobago afirmó que el aumento de las tensiones ha provocado cancelaciones y preocupación por la posibilidad de que un radar de tipo militar convierta a Crown Point en un objetivo potencial.

Entre los turistas y ciudadanos de Tobago, son frecuentes las preguntas y conversaciones sobre el radar y la actividad militar estadounidense en Crown Point.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago, Reginald MacLean, dijo a EFE que los operadores están entrando en un «período difícil e incierto».

Los operadores de cruceros también muestran inquietud y la Asociación de Operadores Turísticos de Trinidad y Tobago indicó que las líneas de cruceros ya han reducido las reservas y que un barco ha cancelado su escala en Tobago para el 5 de diciembre.

Además del radar, Trinidad y Tobago ha sido escenario de maniobras militares de la Marina de EE. UU. y su Gobierno, liderado por Kamla Persad-Bissessar, ha mostrado un apoyo sin fisuras al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad», mientras que aviones militares estadounidenses aterrizaron en Tobago días después. EFE

