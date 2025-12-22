Un sindicato estudiantil de una universidad hongkonesa se disuelve en contexto restrictivo

Hong Kong, 22 dic (EFE).- El Sindicato de Estudiantes del Shaw College, adscrito a la Universidad China de Hong Kong, anunció su disolución después de que la dirección del centro le comunicara que dejaría de reconocer su estatus institucional, un hecho inscrito en el progresivo desmantelamiento de estas asociaciones en el territorio desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

En un comunicado difundido el sábado a través de redes sociales, y publicado este lunes en el medio Dim Sum Daily, la organización explicó que recibió una notificación previa de la administración del centro en la que se le informaba de que su condición oficial no sería renovada.

Así, la entidad optó por suspender sus actividades y cesar formalmente sus operaciones, tras 36 años de existencia.

El colectivo recordó que, desde su fundación, se rigió por principios de autogobierno del alumnado, y actuó como canalizador de inquietudes y propuestas de los estudiantes ante las autoridades educativas.

Según el texto, en un entorno cada vez más restrictivo, el sindicato mantuvo el diálogo con la dirección y ejerció como un puente de comunicación institucional.

Asimismo, señaló que aceptó compromisos y colaboró con la administración con el objetivo de preservar, dentro de márgenes cada vez más limitados, espacios de autonomía y libertad académica. No obstante, reconoció que ya no se encuentra en condiciones de cumplir su función representativa.

La desaparición de esta entidad se produce en un contexto de reducción sostenida del espacio para la participación estudiantil en Hong Kong.

Históricamente, las organizaciones universitarias desempeñaron un papel relevante en la movilización social y en la articulación de discursos políticos, desde las protestas posteriores a los disturbios de 1967 hasta las campañas prodemocráticas surgidas tras la represión de Tiananmen en 1989.

Ese protagonismo se mantuvo durante el movimiento de los Paraguas de 2014 y las revueltas masivas prodemocráticas de 2019, en las que figuras del ámbito estudiantil adquirieron visibilidad pública.

Tras esos episodios, las autoridades intensificaron el control sobre los campus, lo que derivó en la retirada de reconocimiento o la disolución de numerosas agrupaciones.

Medidas similares se han registrado en otras instituciones del territorio, como investigaciones por presuntas irregularidades financieras en la Universidad Lingnan o la reciente suspensión de la asociación estudiantil de la Universidad Bautista de Hong Kong, en un clima de creciente supervisión sobre la actividad organizada del alumnado. EFE

