Un sismo de magnitud 3,7 se registra en el centro de Venezuela sin reporte de víctimas

2 minutos

Caracas, 13 oct (EFE).- Un sismo de 3,7 en la escala abierta de Richter se registró este lunes en el centro de Venezuela sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños en infraestructuras, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El epicentro del movimiento, ocurrido a las 12:54 hora local (16:54 GMT), se ubicó 58 kilómetros al sureste de El Sombrero, localidad ubicada en el estado Guárico (centro) y tuvo una profundidad de 5,7 kilómetros, de acuerdo al informe publicado por Funvisis en la red social X.

En las redes sociales, los venezolanos que habitan Caracas, así como en los estados Miranda y Aragua, todos ubicados en la región norte del país, informaron haber sentido el sismo.

El pasado 1 de octubre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que la última semana de septiembre el país suramericano registró un total de 189 «eventos sísmicos».

Funvisis publicó ese mismo día, en X, información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, en el noroeste del país, donde se reportó un enjambre sísmico el pasado 24 de septiembre.

La nación suramericana registró a finales de septiembre, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según autoridades.

Después de estos temblores, el pasado 27 de septiembre, miles de personas participaron en un simulacro convocado por el presidente Nicolás Maduro, en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una «amenaza» en su contra.

Según un balance oficial, se simularon 411 escenarios de emergencia, como «inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos». EFE

