Un sismo de magnitud 5,1 sacude la costa norte de Puerto Rico

1 minuto

San Juan, 19 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se registró este jueves en aguas al norte de Puerto Rico, pero no se emitió aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para la región.

Según informó la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ocurrió a unos 158 kilómetros al norte de los municipios de Manatí y Vega Baja, con una profundidad de 61 kilómetros.

El sismo, que tuvo lugar a las 10:18 hora local (14:18 GMT), fue reportado como sentido en Puerto Rico, con una intensidad máxima en tierra estimada de II en Mayagüez, en el oeste de la isla.

La Red Sísmica ubicó el temblor en la llamada Trinchera de Puerto Rico, que es una fosa marina, el punto más profundo del océano Atlántico, donde convergen las placas de América del Norte y del Caribe.

Puerto Rico es escenario con frecuencia de temblores, siendo los más graves registrados recientemente los ocurridos en enero de 2020, que con una magnitud de hasta 6,4 causaron graves destrozos en el sur de la isla. EFE

mv/crf