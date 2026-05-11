Un soldado israelí muere en el norte de Israel en un ataque con dron explosivo de Hizbulá

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Jerusalén, 11 may (EFE).- Un soldado israelí murió en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, en un ataque con dron explosivo de Hizbulá, según informó este lunes el Ejército de Israel en un comunicado.

Según la nota castrense, el fallecido es el sargento de la reserva Alexander Glovanyov, de 47 años y natural de la localidad de Petaj Tivka (centro de Israel), destinado a la zona fronteriza como conductor de vehículos pesados en el Batallón de Transporte 6924.

Según explicó a EFE una portavoz militar, durante la jornada del domingo numerosos drones explosivos fueron lanzados por la milicia libanesa a territorio israelí, donde al menos uno de ellos detonó y mató a Glovanyov.

La explosión, precisó esta fuente, no causó más heridos.

A lo largo esta mañana, el Ejército informó de varias interceptaciones realizadas por su sistema de defensa aérea contra «objetivos aéreos sospechosos», lo que, según medios israelíes como el Canal 12, provocó explosiones en las proximidades de las localidades más septentrionales del país.

Los drones explosivos, que en las dos últimas semanas han causado la muerte de tres soldados israelíes y dejado varios heridos, se han convertido en una de las armas más utilizadas por Hizbulá contra Israel, ya que permiten lanzar ataques difíciles de detectar o anticipar a bajo coste.

Pese a la tregua anunciada el pasado 16 de abril, Israel ha mantenido los ataques diarios contra supuesta infraestructura militar de Hizbulá en el país vecino y ha establecido una «zona de seguridad» en el lado libanés de la frontera, donde mantiene tropas desplegadas y lleva a cabo demoliciones a gran escala en la región.

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos causados por ataques israelíes ha aumentado a 2.864, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad del Líbano.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan esta semana en Washington una tercera ronda de conversaciones. EFE

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