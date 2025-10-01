Un total de 286 heridos en Marruecos por disturbios tras protestas juveniles

Rabat, 1 oct (EFE).- Al menos 263 agentes de las fuerzas del orden marroquíes y 23 civiles resultaron heridos de diversa gravedad por los disturbios que se produjeron anoche en varias localidades del país magrebí en el cuarto día de las protestas lideradas por jóvenes para exigir mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí señaló que uno de los civiles heridos necesitó seguimiento médico en Uchda (este), y 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares fueron destrozados e incendiados.

Las protestas, que comenzaron de forma pacífica el pasado sábado en Rabat y otras grandes ciudades como Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger y que posteriormente se extendieron a zonas urbanas y rurales del país, derivaron la noche del martes en incidentes violentos, durante los cuales varios manifestantes -algunos con el rostro cubierto- apedrearon a las fuerzas de seguridad. EFE

