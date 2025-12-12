Un Tribunal de Estambul aplaza a marzo otro juicio contra el alcalde encarcelado Imamoglu

2 minutos

Ankara, 12 dic (EFE).- Un Tribunal de Estambul aplazó este viernes hasta marzo de 2026 el caso contra el destituido alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, acusado de «intentar influir sobre un perito», una de varias imputaciones en su contra, por las que está encarcelado desde mediados de marzo pasado.

Imamoglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), es el principal rival político del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2028.

El juicio de este viernes se basa en unas declaraciones que el edil hizo antes de ser detenido sobre un perito cuya identidad mencionó durante una rueda de prensa.

Dado que el nuevo juez asignado al caso asumirá su cargo el 22 de diciembre, un magistrado de otro tribunal presidió la sesión y fijó la próxima audiencia para el 30 de marzo de 2026.

En su defensa, Imamoglu protestó por la frecuente sustitución de los jueces en sus procesos y criticó que en todos sus juicios se haya recurrido al mismo perito.

«No me están juzgando a mí ahora, están juzgando el coraje de decir la verdad en este país. El día que yo calle, este país perderá su voz. El día que yo hable, esta nación se levantará. Todo el mundo tiene derecho a decir la verdad y seguiré haciéndolo; por eso no voy a callar», declaró el alcalde destituido ante el juez.

Imamoglu enfrenta numerosos casos, siendo el más relevante uno por supuesta corrupción y sobornos en la Municipalidad de Estambul, por el que la Fiscalía turca solicita hasta 2.352 años de prisión.

La fecha de la primera audiencia en ese procedimiento aún no ha sido fijada.

En otro caso, por presunta falsificación de un diploma universitario, el Tribunal decidió el lunes pasado convocar una cuarta audiencia para el 16 de febrero de 2026. EFE

