Un Tribunal de Texas dictamina que los jueces pueden negarse a celebrar matrimonios gay

Austin, 30 oct (EFE).- Los jueces civiles en Texas podrán rehusarse a celebrar matrimonios entre parejas del mismo género, según dictaminó la Corte Suprema de Texas.

En un fallo, el tribunal dictaminó que los jueces que «se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio» debido a una «creencia religiosa sincera» no están violando las leyes del estado. En concreto, la orden modifica el Código de Conducta Judicial.

La decisión proviene de un caso en el que una jueza en Waco, una ciudad al sur de Dallas, presentó una demanda contra una agencia estatal que la penalizó por no querer casar a parejas del mismo género.

«Por ofrecer una solución para satisfacer una necesidad en mi comunidad mientras me mantenía fiel a mis creencias religiosas, recibí una ‘Advertencia Pública’. Nadie debería ser castigado por eso», dijo entonces la jueza Dianne Hensley en un comunicado y alegó que se estaba violando su libertad religiosa.

La orden del Supremo tejano fue criticada por grupos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ y políticos demócratas.

«Esta decisión solo erosionará aún más los derechos civiles en Texas (…) y evitará que los dos millones de texanos que se identifican como LGTBQ puedan acceder a los mismos derechos y privilegios que sus contrapartes cisgénero», escribió la legisladora Jessica González en un comunicado.

El Supremo de EE.UU. deberá decidir el próximo 7 de noviembre si tomará un caso que pone en entredicho el histórico fallo Obergefell v. Hodges, que legalizó el matrimonio homosexual en todo el país.

Al menos nueve estados han aprobado resoluciones o han presentado proyectos de ley instando a la corte a revertir Obergefell, lo que refleja los renovados esfuerzos de legisladores conservadores y grupos de defensa para que la igualdad matrimonial vuelva a estar bajo control estatal. EFE

aaca/mrl/lar