Un tribunal portugués ordena a Chega la retirada de sus carteles contra los gitanos

1 minuto

Lisboa, 22 dic (EFE).- Una jueza del Tribunal Civil de Lisboa ordenó este lunes al líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, que retire en 24 horas los carteles de su campaña para las elecciones presidenciales del próximo enero en los que aparecía escrito «los gitanos tienen que cumplir la ley».

En la sentencia, a la que EFE tuvo acceso, la jueza Ana Barão indicó que, si no lo hace, deberá pagar una multa de 2.500 euros diarios por cada pancarta colocada en la vía pública en Portugal con ese mensaje.

Asimismo, le condenó a «abstenerse de, en el futuro, determinar o promover, directa o indirectamente, la fijación de carteles de contenido idéntico o equivalente». EFE

