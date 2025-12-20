Un Van Gogh impulsa a Los Ángeles como centro cultural en 2026

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) exhibirá desde este domingo ‘Tarascon Stagecoach’, la primera pintura de Vincent van Gogh que ingresa a su colección, y que anticipa un 2026 marcado por grandes hitos culturales en la ciudad.

Esta es la primera vez que la obra recientemente donada por la Fundación Pearlman se exhibe en el museo angelino, que antes de este año tan solo contaba con dos dibujos del pintor neerlandés, y que la incluirá en su muestra ‘Collecting Impressionism at LACMA’.

«Es una imagen nostálgica. Es como el retrato de una forma de vida que se desvanece», explica a EFE la comisaria de la exposición Leah Lehmbeck sobre esa obra, de 1888, que representa un carruaje estacionado en tonos amarillos, verdes y rojos.

«Sabemos que fue muy importante para él, porque le escribió a su hermano Theo al respecto. Está ilustrado en las cartas y habla del color que hay en la imagen», añade Lehmbeck.

La pintura, que estuvo extraviada gran parte del siglo XX, fue realizada en el sur de Francia, después de que Van Gogh dejara París en busca de un entorno más tranquilo. Además, es una de las primeras obras en las que comenzó a experimentar más con el color y la luz, rasgos que marcarían su trabajo posterior.

Según el comisario David Bardeen, ‘Tarascon Stagecoach’ transmite una nostalgia y melancolía características del impresionismo, lo que, desde su perspectiva, permite al público conectar de manera inmediata con la obra.

Renoir, Monet y un abanico de Pissarro

La muestra alberga más de 100 obras que son propiedad del LACMA, entre ellas pinturas de Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet o Édouard Manet; así como fotografías de Alfred Stieglitz, esculturas de Edgar Degás, e incluso artes decorativas vinculadas al movimiento impresionista, así como vestuario y textiles.

«Al entrar en la galería, te reciben dos hermosas prendas de finales del siglo XIX. Las incluimos no solo para dar a la gente una idea de esa época, sino porque el vestuario en sí mismo era fundamental para los artistas impresionistas. Les encantaba representar a las mujeres con la última moda de la época», explica Bardeen.

En vez de estar dividida en secciones temáticas, el recorrido de la sala está basado en la fecha en la que las piezas llegaron al museo, pues una de las intenciones de la exposición es mostrar la historia del LACMA y la manera en la que «un museo va creando su propia colección», según relata Lehmbeck.

Para Bardeen, dos piezas fundamentales de la exhibición son la pintura ‘Point Lobos, Carmel’, de Childe Hassam, debido a la relación que esta tiene con el impresionismo del sur de California, y un abanico pintado por Camille Pissarro, muy pocas veces exhibido por su delicadeza.

«Es un recordatorio de que las pinturas impresionistas pueden ser las estrellas de las colecciones de los museos actuales y valer decenas de millones de dólares o incluso más; pero, en su época, muchos pintores impresionistas se esforzaban por ganarse la vida. Así que Pissarro pinta esta hermosa escena con el arcoíris, campesinos y un paisaje en un abanico porque necesitaba ganar dinero», detalla el comisario.

‘Tarascon Stagecoach’ se exhibirá en ‘Collecting Impressionism at LACMA’ hasta febrero de 2026, cuando se trasladará a la galería contigua en una nueva exposición dedicada a la colección Pearlman, que incluye obras donadas por la Henry and Rose Pearlman Foundation.

Posteriormente, la pintura se integrará en las Geffen Galleries, con la apertura del nuevo edificio prevista para abril de 2026.

Mientras tanto, ‘Collecting Impressionism at LACMA’ permanecerá abierta al público hasta enero de 2027, ofreciendo a los visitantes un año completo para disfrutar de la colección en una ciudad que también será sede del Mundial. EFE

