Un video de un joven aferrado a un poste para evitar caer al agua no se grabó en México

3 minutos

Bogotá, 22 oct (EFE).- Un video que muestra a un joven aferrado a un poste eléctrico para evitar caer al agua no se grabó en México ni guarda relación con las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados del centro y oriente del país, a pesar de lo que afirman algunos internautas al compartir unas imágenes sacadas de contexto.

Usuarios en redes sociales como Instagram y TikTok comparten la secuencia, de 16 segundos de duración, junto a la siguiente afirmación: «Las intensas lluvias en México han dejado varias víctimas mortales y severas afectaciones en los últimos días».

Un perfil en TikTok señala que los hechos ocurrieron en Poza Rica, una ciudad localizada al norte del estado mexicano de Veracruz.

«Una de las imágenes que difícilmente se olvidará de nuestra mente de este desastre en Poza Rica. Se aferró a la vida, pero no lo logró (sic)», se puede leer en un rótulo que acompaña la grabación.

HECHOS: En realidad, el video no tiene relación con las recientes inundaciones que han azotado a México, sino que se grabó en India el pasado mes de septiembre durante la crecida de un río, como lo demuestra una búsqueda inversa, el análisis del video e informaciones en distintos medios de comunicación.

Es un video sacado de contexto

En primer lugar, una búsqueda inversa de un fotograma del video condujo a la misma secuencia publicada el pasado 16 de septiembre en la cuenta de Facebook del usuario Manju Mannu Tamta, quien, de acuerdo con su perfil, vive en Nueva Delhi, capital de la India.

Además, los caracteres de la leyenda del video pertenecen a la escritura alfasilábica ‘devanagari’, utilizada para transcribir el idioma nepalí, el hindi y el sánscrito, entre otros.

«Dehradun, un homenaje a la valentía de la SDRF. Escena de Premnagar, Dehradun. Debido a las fuertes lluvias de anoche, se vio a un joven luchando por su vida», indica la descripción traducida de la secuencia que compartió este perfil.

La misma búsqueda inversa encuentra un artículo de India Today titulado: ‘Un hombre de Dehradun se aferra a un poste eléctrico mientras el río crece tras un chaparrón. Video viral’, en el que se comparten las mismas imágenes que circulan en línea. Según el medio, la secuencia fue grabada en la ciudad de Dehradun, en el norte de la India, durante la crecida del río Tamsa.

Asimismo, un rastreo en internet arrojó otra publicación fechada el pasado 18 de septiembre del perfil de Instagram de la cadena de televisión estadounidense Telemundo que incluye un video que coincide con el mismo que se difunde en redes sociales.

En relación a las imágenes, el canal de televisión explicó lo siguiente: «Graban un rescate en medio de la crecida de un río en el norte de India».

Al respecto, la Agencia EFE informó el pasado 17 de septiembre sobre la crecida de ríos y las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que afectaron el estado himalayo de Uttarakhand, en el norte de la India, y cuya capital estatal es Dehradun.

Las inundaciones en México

El video sacado de contexto circula a propósito de las fuertes lluvias e inundaciones que sacudieron la semana pasada a los estados mexicanos de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según informó EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el número de personas fallecidas ascendió a 78, mientras que 23 personas siguen desaparecidas.

En definitiva, las imágenes que muestran a un joven aferrado a un poste para evitar caer a una corriente de agua no corresponden a las inundaciones en México. La grabación se filmó en la India el pasado mes de septiembre. EFE

