Una empresa china sanciona a sus directivos tras un anuncio sobre una infidelidad criticado por las autoridades

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Una empresa china anunció este lunes haber «sancionado severamente» a varios de sus directivos tras ser reprendida por las autoridades por un anuncio que bromeaba sobre la infidelidad, un episodio que refleja la sensibilidad oficial frente a la caída del índice de matrimonios en el país.

En la última década, la tasa de natalidad en China se redujo a la mitad, y las autoridades han respondido promoviendo las estructuras familiares tradicionales.

«Mi madre tiene dos ‘maridos’: uno es mi padre y al otro lo ve dos veces al año», rezaba un mensaje publicado el viernes por la empresa tecnológica OPPO en la plataforma de redes sociales Weibo.

El segundo «marido» es una referencia a un término coloquial que se usa en China para expresar admiración o fijación romántica por una celebridad.

El anuncio, que fue retirado rápidamente, formaba parte de una campaña que pretendía mostrar una imagen más diversa de las madres modernas, incluidas aquellas que disfrutan con «siguiendo a famosos», explicó la empresa en un comunicado el viernes.

OPPO anunció este lunes que castigó «severamente» a un vicepresidente sénior y a varios directores de marketing por «ignorar el marco de los valores sociales mayoritarios».

Las tasas de matrimonio en China continúan descendiendo, un desafío para la prioridad política de Pekín de construir una «sociedad favorable a la natalidad».

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