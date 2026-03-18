Una francesa asesinada y su cuerpo quemado en una maleta en Brasil

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Una mujer francesa de 73 años que vivía en Brasil fue asesinada por su pareja y su cuerpo fue quemado dentro de una maleta en la calle, informó el martes a la AFP el comisario a cargo de la investigación.

La muerte ocurrió el domingo 8 de marzo, en el apartamento de esta septuagenaria, una médica retirada, en Joao Pessoa, capital del estado brasileño de Paraiba (noreste), según las informaciones preliminares de los investigadores.

El comisario Thiago Cavalcanti dijo que «aún no es posible establecer si el crimen fue premeditado».

La pericia forense no se ha concluido pero el médico encargado Flavio Fabres dijo a la AFP que la muerte fue causada por «heridas en el tórax». Las heridas fueron «producidas por un objeto punzante, posiblemente un cuchillo», apuntó.

Dos días después de matarla, su pareja, un hombre de 59 años, metió su cuerpo en una maleta grande. Cámaras de seguridad lo captaron saliendo del edificio, en un barrio acomodado de Joao Pessoa, con la maleta.

Luego pagó a un sintecho «para que la quemara» en plena calle, detalló el comisario.

El compañero de la mujer fue luego hallado muerto «degollado» el 12 de marzo, cuando la policía estaba solicitando una orden de captura en su contra.

Según una de las hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría sido asesinado por miembros de una facción criminal del sector «en represalia por haber atraído a la policía» a la zona donde el cuerpo de la francesa fue quemado, explicó el comisario.

Las autoridades todavía buscan al sintecho presuntamente involucrado.

La mujer vivía en Brasil desde hace varios años.

El consulado de Francia en Recife no respondió oportunamente a los pedidos de la AFP.

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