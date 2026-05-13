Una francesa contagiada con hantavirus sigue en estado grave

afp_tickers

1 minuto

Una mujer francesa repatriada de un crucero afectado por un brote de hantavirus sigue este martes en cuidados intensivos con ventilación mecánica y está en estado grave, informaron los servicios médicos.

La mujer, una de los cinco pasajeros franceses ahora repatriados que habían viajado en el crucero MV Hondius y fueron puestos en cuarentena en París, comenzó a sentirse muy mal el domingo por la noche y dio positivo.

«La paciente presenta ahora la forma más grave de afectación cardiopulmonar», declaró el doctor Xavier Lescure en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad.

«Está conectada a un pulmón artificial» y a un sistema de derivación sanguínea con el que se espera que supere esta fase, añadió.

La paciente tiene más de 65 años y padecía enfermedades previas, añadió.

Tres pasajeros del Hondius —una pareja neerlandesa y una mujer alemana— han fallecido, mientras que otras personas han contraído el virus propagado por roedores.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, que es endémico en Argentina, de donde el barco partió en abril.

Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la salud pública mundial es bajo y han restado importancia a las comparaciones con la pandemia de covid-19.

bur-ic/ah/pc/an