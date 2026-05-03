Una hija de Maradona dice que «había un plan» para controlar a su padre que se «fue de las manos»

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Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo en una entrevista con varios medios, entre ellos la AFP, que detrás de la internación domiciliaria de su padre «había un plan» para mantenerlo bajo control que «se fue de las manos».

El equipo médico de Maradona, quien falleció a los 60 años cuando se encontraba en internación domiciliara tras una neurocirugía, es juzgado por homicidio con dolo eventual, es decir que según la acusación era consciente de que sus acciones podían ser fatales.

En momentos en que avanza el juicio por la muerte de su padre en un tribunal al norte de Buenos Aires, Gianinna Maradona apuntó contra el personal médico y el entorno del exastro del fútbol.

«Sí sé que había un plan, seguramente había un plan, y que alguien lo dirigía, y seguramente que se le fue de las manos», dijo en una mesa redonda virtual con periodistas esta semana.

Gianinna, de 36 años, amplío su sospecha al representante, la contadora y los asistentes privados que manejaban el día a día del Diez.

«No puedo pensarlo (…) y decir ‘el plan: lo querían matar’, ¿quería tener (el representante Matías) Morla la vida de mi papá en sus manos?, seguramente. Y lo hizo», sostuvo.

Además de Morla, Gianinna señala al exsecretario Maximiliano Pomargo y a la contadora Vanesa Morla, a quienes cree responsables y dice que deberían estar imputados en esta causa, como lo están en otra por fraude con las marcas del exfutbolista.

Para la fiscalía, que sindica exclusivamente al equipo médico, Maradona fue víctima de un «grupo de improvisados» que cometió omisiones criminales en una «internación cruel». Los acusados, aunque con estrategias distintas, claman inocencia.

«Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros», dijo Gianinna sobre los siete profesionales de la salud, liderados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que arriesgan hasta 25 años de prisión.

El juicio en San Isidro, iniciado en abril, es el segundo intento por esclarecer la muerte del ídolo, tras la anulación del primero porque una jueza participaba en un documental clandestino sobre el proceso.

En el debate se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria del astro, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. Una octava acusada -una enfermera- será juzgada aparte por jurados.

– «Plan de fondo» –

Para Gianinna, detrás de cada decisión médica había un cálculo económico. «Había un plan de fondo (…) y alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea (instrucción, ndlr) y todos seguían algo», dijo.

El objetivo, según ella, era mantener el control del exfutbolista para asegurar la firma de contratos y la gestión de sus marcas.

Tras la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020, familia, allegados y equipo médico evaluaron cómo mantenerlo alejado del alcohol y los psicofármacos.

Para ese fin, Luque y Cosachov sugirieron que una internación domiciliaria sería mejor que un ingreso compulsivo a una institución psiquiátrica.

«A ellos no les servía que mi papá estuviera internado en un psiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla», denunció Gianinna. «Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá y por eso era la internación domiciliaria».

La familia accedió, dijo Gianinna, porque entonces creyó que era en beneficio de su padre.

Luque, considera Gianinna, tenía instrucciones precisas: «Tenía que (…) convencernos de la internación domiciliaria para no perder el control», dijo ella.

– «Médico de cabecera» –

«Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, su médico de cabecera», afirmó Gianinna.

En casi todas las audiencias del nuevo juicio, el neurocirujano pidió declarar para enfatizar que visitaba a Maradona como «amigo» y no como médico clínico, y que su función se limitó a conseguirle especialistas y retirarle los puntos de la cirugía.

La hija del ídolo dice haber advertido señales del deterioro físico de su padre que nadie atendió.

«Estaba hinchado y avisé que estaba hinchado. Me explicaron que era normal, que era por estar acostado», explica.

Los audios filtrados de los médicos, que ella calificó como «repulsivos» y «escalofriantes», muestran que mientras ella se preocupaba, ellos planeaban cómo «cubrirse legalmente».

«No me entra en la cabeza», dijo Gianinna.

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