The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Una juez de EEUU mantiene por el momento el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- Una juez federal de Illinois (EE.UU.) rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para combatir protestas contra las redadas migratorias en el estado.

La juez April M. Perry anunció su decisión hoy en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EEUU, Donald Trump, por la movilización de 400 elementos de la Guardia Nacional en la ciudad.

En la querella, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron al juez que emitiera una orden de restricción temporal para impedir la movilización de estas tropas en el estado.

Según informan medios locales, Perry dijo en el tribunal que necesita tiempo para revisar el caso antes de decidir si bloquea o no el despliegue, y fechó para este jueves otra audiencia sobre el tema.

Las tropas, procedentes de Texas, se desplegarán este martes o miércoles en Illinois y recibirán entrenamiento antes de comenzar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia de hoy.

En una rueda de prensa celebrada también este lunes, el gobernador de Chicago, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados» pero que se les está reclutando «para algo que los convierte en agentes de policía cuando no tienen la formación necesaria para ello».

Pritzker calificó la situación como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».

Por su parte, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, aseguró en la misma conferencia de prensa que «las acciones del presidente son ilegales», y apuntó que ningún mandatario «puede saltarse la Constitución».

En la demanda, Raoul alegó que el Gobierno de Trump ha «excedido su autoridad» y apuntó que no existe «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».

El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de las crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Justo hoy, una juez federal impidió al presidente desplegar 300 elementos de la Guardia Nacional de California, en el vecino estado de Oregón, donde busca combatir protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Portland. EFE

asg-int/jco/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR