Una jueza bloquea un informe sobre el caso de documentos clasificados de Trump

afp_tickers

2 minutos

Una jueza estadounidense bloqueó el lunes la publicación de un informe del exfiscal especial Jack Smith sobre la presunta gestión indebida de documentos gubernamentales clasificados por parte del presidente Donald Trump.

Aileen Cannon, nombrada por el mandatario republicano, desestimó en julio de 2024 los cargos contra él al dictaminar que Smith había sido nombrado de forma ilegal.

El Departamento de Justicia bajo el gobierno demócrata de Joe Biden apeló esa resolución de Cannon, pero abandonó el caso tras la victoria de Trump en las presidenciales de noviembre de 2024.

Trump también fue acusado de conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020, que perdió frente a Biden. Ese caso también fue archivado por Smith, en consonancia con la política del Departamento de Justicia de no enjuiciar a un presidente en ejercicio.

Este lunes Cannon aceptó una moción presentada por Trump y dos coacusados para bloquear la divulgación pública del informe de investigación de Smith sobre el caso de los documentos clasificados.

La jueza argumentó que sería injusto revelar las pruebas recopiladas por los fiscales en un caso en el que no hubo ninguna declaración de culpabilidad.

«La divulgación de material de descubrimiento no público… contravendría las nociones básicas de equidad y justicia», escribió Cannon. «Los exacusados en este caso, como cualquier otro acusado en esta situación, siguen gozando de la presunción de inocencia».

«Este tribunal no encuentra ninguna situación en la que un exfiscal especial haya publicado un informe tras presentar cargos penales que no resultaron en una declaración de culpabilidad», señaló.

Smith acusó a Trump de haber almacenado documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021, y de haber obstruido los esfuerzos para recuperarlos. Trump negó esos cargos.

