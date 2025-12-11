Una jueza de EE.UU. ordena la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego

Washington, 11 dic (EFE).- Una jueza estadounidense ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador y que ahora se encuentra detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, decretó que Ábrego fuese liberado «inmediatamente» y aseguró que su detención se produjo «sin autoridad legal».

El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Actualmente permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

La magistrada consideró que «ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal».

«La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido», escribió Xinis.

Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas. EFE

