Una jueza en EEUU es declarada culpable de obstruir el arresto de un migrante mexicano

Una jueza estadounidense acusada de ayudar a un migrante mexicano indocumentado a evadir su arresto y deportación fue declarada culpable el jueves de obstrucción a la justicia y podría ir presa, según medios estadounidenses.

Hannah Dugan fue detenida en abril por el FBI en un tribunal de Milwaukee, en el norteño estado de Wisconsin. Fue acusada de obstrucción de un procedimiento oficial, un delito grave, y del delito menor de esconder a una persona para evitar su arresto. En mayo se declaró no culpable de ambos.

El jueves fue absuelta del cargo menor de ocultación. Pero la magistrada de 66 años enfrenta hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción, según los informes de prensa. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

El arresto de Dugan marcó una escalada en el enfrentamiento entre el presidente republicano Donald Trump y el Poder Judicial por temas de inmigración, e indignó a la oposición demócrata.

Según documentos judiciales citados por la prensa de Wisconsin y el diario The Washington Post, Dugan ayudó en abril a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante mexicano de 31 años, a escabullirse de la sala del tribunal donde comparecía acusado de delitos menores.

Había salido por la puerta reservada para el jurado para eludir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que acudieron a arrestarlo y logró escapar del edificio antes de ser finalmente detenido.

«Si proteges a un fugitivo, no importa quién seas. Si ayudas a alguien que se encuentra en el país ilegalmente a esconderse, te perseguiremos y procesaremos», declaró la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, cuando Dugan fue arrestada.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal su máxima prioridad. El mandatario sostiene que Estados Unidos sufre una «invasión» de «criminales extranjeros» y ataca regularmente a jueces y tribunales que se oponen a su política de deportaciones masivas.

Más de 150 exjueces estatales y federales enviaron una carta al Departamento de Justicia alegando que el arresto de Dugan fue un intento de intimidar al Poder Judicial.

«No pretendemos convertir este caso en un ejemplo», declaró el jueves el fiscal general interino de Wisconsin, Brad Schimel, designado por la administración Trump.

«Era necesario responsabilizar a la jueza Dugan por sus acciones. No hay nada político en esto», añadió el funcioanrio republicano, según citaron medios locales.

