Una manifestación multitudinaria cruza Roma en apoyo a Gaza en otra jornada de protestas

2 minutos

Roma, 4 oct (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Roma al grito de «Palestina libre» y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en otra jornada de protestas seguida con la mayor atención por las autoridades, que temen infiltrados violentos.

La manifestación, en una apacible jornada de sol en la capital italiana, ha comenzado en la explanada de Pirámide y aledaños, abarrotados ya con miles de personas (aún no hay datos oficiales).

Los asistentes llevaron consigo banderas palestinas y pancartas en apoyo de Gaza, contra los bombardeos de Israel y para exigir la liberación de todos los activistas de la Sumud Global Flotilla.

«Somos todos palestinos», «Vergüenza», «Palestina libre», «Somos todos antisionistas», «Stop complicidad» o «Ahora y siempre resistencia» fueron algunos de los lemas coreados por la muchedumbre.

La marcha ha comenzado a discurrir por la avenida del Aventino y pasará junto al Circo Máximo y el Coliseo, hasta llegar a la plaza de San Juan de Letrán, donde está previsto que concluya.

La iniciativa es seguida con gran atención por las autoridades romanas, que han desplegado numerosos agentes en la zona, así como antidisturbios por el temor de que puedan producirse choques.

Los organizadores de la manifestación denunciaron con el megáfono que algunas personas que iban a llegar desde la región de la Toscana a bordo de autobuses habían sido bloqueadas por la fuerza del orden a la entrada de Roma, a la espera de inspeccionar los vehículos.

La Policía ha incautado algunas máscaras antigas y palos en un autobús en el que viajaban 60 personas en dirección a Roma, según informan los medios locales.

En los últimos días de protestas algunas ciudades como Milán, Turín (norte) o Roma han registrado enfrentamientos entre los agentes y algunos manifestantes.

La protesta de este sábado se produce mientras 26 activistas italianos de la Global Sumud Flotilla abandonan territorio israelí al haber firmado su deportación voluntaria. EFE

