Una militante feminista detenida en Marruecos por un mensaje considerado blasfemo

La fiscalía de Marruecos anunció el domingo la detención de la militante feminista Ibtissame Lachgar tras publicar en redes sociales una foto en la que aparece con una camiseta con un mensaje considerado «ofensivo hacia Dios».

La activista, conocida por su defensa de las libertades individuales, los derechos de las mujeres y de los LGBTQ+, publicó en julio una foto de sí misma con una camiseta con la palabra «Alá» (Dios en árabe) seguida de la frase en inglés «is lesbian» (es lesbiana).

Junto a la foto publicó un texto que califica al islam «como toda ideología religiosa», de «fascista, falocrático y misógino».

La publicación generó fuertes reacciones en redes sociales y algunos internautas pidieron su arresto.

Lachgar afirmó en Facebook que ha sido víctima de ciberacoso y que ha recibido «miles de amenazas de violación, muerte y llamados a linchamiento y lapidación» por la camiseta «con un eslogan (modificado) feminista muy conocido».

La fiscalía de Rabat declaró el domingo en un comunicado que ordenó abrir una investigación y detener a la activista debido a la difusión de la foto con «expresiones ofensivas hacia Dios» y «un texto que contenía una ofensa a la religión islámica».

El código penal marroquí prevé una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 20.000 a 200.000 dírhams (2.210 a 22.100 dólares) por cualquier ofensa contra la religión islámica, pudiendo llegar a cinco años de prisión si la «ofensa» se comete en un medio público, incluidos los electrónicos.

