Una muestra en Londres exhibe objetos cotidianos como hilo o ropa usada para crear arte

Londres, 27 feb (EFE).- Objetos cotidianos como el hilo grueso o la ropa usada son los protagonistas de dos originales exposiciones que presenta en simultáneo la galería Hayward de Londres, con los títulos ‘Hilos de vida’ y ‘Corazón a corazón’, que se podrán visitar hasta el 3 de mayo.

Ralph Rugoff, director de la galería, subraya que los artistas elegidos transforman elementos humildes en obras de arte y exploran la intimidad del ser humano creando instalaciones inmersivas en las que el público vive una experiencia humana, profunda y emotiva.

En la exposición ‘Hilos de vida’ (‘Threads of life’) se explora el cuerpo, la memoria y la fragilidad de la existencia personal. El autor, Chiharu Shiota, se inspira en experiencias personales para plasmar preocupaciones universales como la vida, la muerte y las relaciones. Utiliza lana roja, negra o blanca con el objetivo de visibilizar las conexiones intangibles que se establecen a lo largo de la vida.

Una de las salas de esta muestra se presenta completamente tejida con hilos negros, que simbolizan la pérdida del padre del autor y cómo Shiota enfrenta la muerte y el significado de la vida.

Por su parte, la exposición ‘Corazón a corazón’ (‘Heart to Heart’) remite a una enorme instalación textil inmersiva con forma de corazón humano invitando al visitante a penetrar en ella. Formada con prendas de vestir usadas por diferentes personas, la obra representa una recopilación de recuerdos compartidos creando un espacio de reflexión sobre cómo se entrelazan las experiencias individuales y colectivas.

Yin Xiuzhen, creador de la obra, destaca que «El corazón es nuestro motor humano, y en mi cultura, trasciende la mente». Xiuzhen percibe que el corazón es una manera de conectar y aspira a que su enorme corazón entable un diálogo y un intercambio mutuo con las personas que visiten la muestra. EFE.

