Una mujer y sus dos hijos mueren en un ataque con drones en el noroeste de Colombia

1 minuto

Bogotá, 27 feb (EFE).- Una mujer y sus dos hijos murieron en un ataque con drones lanzado por un grupo criminal en el municipio colombiano de Segovia, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este viernes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

«Me solidarizo con los familiares y amigos de doña Maria Celina Silva Silva, Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva, quienes mientras se encontraban descansando en su vivienda de la vereda (aldea) La Jagua del municipio de Segovia, Antioquia, fueron víctimas de un artefacto explosivo lanzado desde un dron de un grupo criminal», expresó el ministro de Defensa en X.

El Gobierno ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 5.300 dólares) «para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo», escribió Sánchez.

«¿Qué calificativo se le puede dar a quien asesina de manera cobarde a una madre y a sus dos hijos? ¿Cómo se le puede llamar a quien emplea explosivos para lanzarlos de manera indiscriminada sobre hogares inocentes?», añadió el alto funcionario.

En la zona donde fue cometido este ataque operan una disidencia de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. EFE

jga/pc/jrh