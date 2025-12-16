Una nueva herramienta reduce el sesgo de los análisis patológicos con IA

Redacción Ciencia, 16 dic (EFE).- El uso de la inteligencia artificial (IA) para analizar muestras patológicas ha supuesto un gran avance para el diagnóstico del cáncer en los últimos tiempos. Ahora, un grupo de investigadores ha descubierto sesgos que pueden disminuir la eficacia de estos modelos y ha inventado una herramienta para superarlos.

El estudio, dirigido por investigadores médicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y recogido este martes en la revista Cell Reports Medicine, revela que los modelos de IA para el diagnóstico del cáncer pueden inferir información demográfica de las diapositivas de patología, lo que redunda en sesgos que reducen la eficacia en la evaluación del tumor.

Al analizar los cuatro modelos más populares de análisis patológico con IA diseñados para diagnosticar el cáncer, los investigadores encontraron un rendimiento desigual en la detección y diferenciación de cánceres en función del género, la raza y la edad.

«Para un patólogo humano, observar una muestra de tejido rosado salpicada de células moradas es como calificar un examen sin nombre: la diapositiva revela información esencial sobre la enfermedad sin proporcionar otros detalles sobre el paciente. Nos sorprendió que la IA si lograra hacerlo», explica uno de los autores, Kun-Hsing Yu, investigador en informática biomédica y patología en Harvard y en el Hospital Brigham and Women´s de Boston.

Los investigadores «alimentaron» los cuatro modelos de IA con un gran repositorio de diapositivas de muestras patológicas de 20 tipos de cáncer, y comprobaron que todos ellos daban diagnósticos menos precisos para algunos grupos poblacionales.

Por ejemplo, los modelos presentaban dificultades para diferenciar los subtipos de cáncer de pulmón en pacientes hombres afroamericanos; o los subtipos de tumor de mama en pacientes más jóvenes, o -directamente- presentaban deficiencias a la hora de detectar el cáncer de mama, riñón, tiroides y estómago en determinados grupos.

En general, los científicos han detectado deficiencias en un 29 % de las tareas de diagnóstico que realizaron los modelos patológicos basados en la IA, lo que, según Yu, se debe a que logran extraer información demográfica de las diapositivas y se fundan en patrones poblacionales sesgados para realizar un diagnóstico.

Fallos

Los investigadores atribuyen los sesgos a diferentes motivos. Por un lado, que los modelos de aprendizaje automático se entrenan con tamaños de muestras desiguales (por poblaciones), y por eso les costaría más hacer un diagnóstico preciso para grupos que no están bien representados en las muestras.

Viendo que los modelos también fallaban con tamaños de muestra comparables, los autores hicieron un análisis más profundo que reveló que los modelos fallaban por las diferencias en la incidencia del cáncer.

Es decir, algunos tumores son más comunes en determinados grupos poblacionales, por lo que los modelos mejoran a la hora de realizar un diagnóstico en ellos, pero tienen más dificultades entre aquellos en los que esos tipos de cáncer no son habituales.

Los modelos de IA también detectan diferencias moleculares en muestras de diferentes grupos demográficos, de modo que, pueden detectar mutaciones en los genes que provocan el cáncer y utilizarlas como indicador del tipo de cáncer. Eso los hace también menos eficaces para el diagnostico de grupos poblacionales en los que estas mutaciones son menos comunes.

«Descubrimos que, debido a su gran potencia, la IA puede diferenciar muchas señales biológicas sutiles que no pueden detectarse mediante el análisis humano», afirma Yu en un comunicado de la Universidad de Harvard.

Solución

Para solventar estas deficiencias, los investigadores han desarrollado FAIR-Path, una herramienta basada en el aprendizaje automático contrastivo, que consiste en añadir un elemento al entrenamiento de la IA que enseña al modelo a enfatizar las diferencias entre categorías esenciales (los tipos de cáncer en este caso) y a restar importancia a las diferencias entre categorías menos cruciales (grupos poblacionales).

Las deficiencias diagnósticas se redujeron en torno al 88 % con la aplicación de la herramienta FAIR-Path.

«El hallazgo es alentador», añade Yu, «porque sugiere que el sesgo puede reducirse incluso sin entrenar los modelos con datos completamente justos y representativos».

El investigador y su equipo están colaborando con instituciones de todo el mundo para investigar el alcance del sesgo en la IA patológica en lugares con diferentes características demográficas y prácticas clínicas y patológicas.

También están explorando formas de ampliar FAIR-Path a entornos con tamaños de muestra limitados. «El objetivo es crear modelos de IA para el análisis patológico más justos e imparciales que puedan mejorar la atención oncológica», concluye.EFE

