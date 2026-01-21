Una ONG registra 26 casos de feminicidios en El Salvador en 2025, un 33% menos que en 2024

San Salvador, 21 ene (EFE).- Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos este miércoles con EFE por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

La mitad de los crímenes (13) fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que los otros 13 los perpetraron «otros agresores», según las estadísticas de Ormusa, elaboradas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a partir del monitoreo y análisis de la información en medios de comunicación locales.

Un 34,6 % de los feminicidios fueron cometidos con arma blanca, un 30,7 % con arma de fuego, y el resto con otro tipo de artefactos.

Marzo y septiembre fueron los meses con más casos (4 cada uno), y los departamentos de La Libertad (centro), San Salvador (centro) y Usulután (sureste) los de mayor incidencia con el 54 % del total de estas muertes.

Según Ormusa, «las víctimas eran especialmente mujeres jóvenes y adultas, pero los rangos de edad son diversos, con edades comprendidas entre los 10 y los 80 años, lo que confirma que la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres en su curso de vida».

Altos niveles de violencia intrafamiliar

De acuerdo con la organización no gubernamental, el hecho de que la mitad de los feminicidios hayan sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas «refleja un patrón consistente con la situación nacional de altos niveles de violencia intrafamiliar contra las mujeres».

Además, «esta tendencia reafirma que la violencia en el ámbito de las relaciones de confianza continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las mujeres» en El Salvador.

Para la organización, «estos datos subrayan la urgencia de fortalecer las acciones de protección y la detección temprana de situaciones de alto riesgo que permita a las autoridades actuar antes del feminicidio».

Reducción de un 33,3 %

La cifra de feminicidios de 2025 es inferior en un 33,3 % a la de 2024, cuando se registraron al menos 38 hechos.

En ese año, agosto fue el mes más violento con 8 asesinatos y del total de casos el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas.

No obstante en El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios, a pesar que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres reconoce este delito y establece penas de 30 a 50 años de cárcel, ni publican estadísticas sobre este tipo de muertes.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres. EFE

