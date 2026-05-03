Una OPEP+ sin Emiratos decide si aumenta su producción de petróleo

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Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros de la OPEP+ se reúnen este domingo para decidir si aumentan sus cuotas de producción de petróleo, después de que Emiratos Árabes Unidos anunciara esta semana su salida del cartel.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados de la OPEP+ todavía no se han pronunciado públicamente desde que el martes Abu Dabi, uno de los miembros más importantes del cartel, anunció que abandonaba la organización.

Juntos, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán deberían aumentar sus cuotas en «188.000 barriles diarios» durante esta reunión, que tendrá lugar en línea, apuntó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Si decidieran esto, se trataría de un aumento similar al anunciado en marzo y abril, de 206.000 barriles diarios, aunque esta vez habrá que quitarle la parte de Emiratos.

– Producción a la baja –

No obstante, probablemente ese aumento no se traducirá en una producción adicional.

Las principales capacidades sin explotar de la OPEP+ se encuentran en los países del Golfo, cuyas exportaciones se ven obstaculizadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Entre los países de la OPEP+ sujetos a cuotas, la producción «cayó a 27,68 millones de barriles diarios en marzo, frente a una cuota mensual de 36,73 millones de barriles diarios, es decir, un déficit de unos 9 millones de barriles diarios», precisó Priya Walia, analista en Rystad Energy.

El impacto recae principalmente sobre Arabia Saudita, Irak, Kuwait y, por supuesto, Emiratos Árabes Unidos, cuya producción ya no se contabilizará dentro de la de la alianza (Irán es miembro de la OPEP+, pero no está sujeto a cuotas).

Es Rusia, segundo mayor productor del cartel, quien más se beneficia de la situación, con los altos precios de la energía, pero parece que le está costando producir al nivel de sus cuotas actuales.

Su industria petrolera tiene que lidiar con la retirada de inversiones occidentales desde que empezó la guerra provocada por su invasión de Ucrania en 2022, y con una producción constantemente entorpecida por los ataques de Kiev, con drones.

– La OPEP+, muy debilitada –

Para el grupo, la retirada de Emiratos Árabes Unidos «es un acontecimiento importante», mucho más de lo que fue la salida de Catar en 2019 y luego la de Angola, consideró Amena Bakr, analista de Kpler, durante una videoconferencia sobre el tema.

Además de ser el cuarto productor de la OPEP+ en volumen, Abu Dabi tiene unas importantes capacidades de producción sin explotar, algo muy útil para el grupo a la hora de regular el mercado.

Desde 2021, «Emiratos Árabes Unidos habían expresado su descontento respecto a sus cuotas», subrayó Bakr.

En los últimos años, el país ha invertido masivamente en infraestructuras y su compañía petrolera nacional, Adnoc, prevé una capacidad de producción de 5 millones de barriles diarios para 2027, muy por encima de su última cuota fijada (3,447 millones de barriles diarios).

Esto convierte a Abu Dabi en un actor muy competitivo dentro del mercado, capaz de producir a muy bajo coste, lo cual podría limitar el impacto de las medidas tomadas por Riad y sus aliados cuando los mercados vuelvan a la normalidad.

Para la OPEP+, que otros países se vean tentados de partir también implica un riesgo: a Kazajistán y a Irak, por ejemplo, les han llamado a menudo la atención por haber rebasado sus cuotas.

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