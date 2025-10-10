Una réplica de magnitud 6,7 sacude el sur de Filipinas y se activa la alerta de tsunami

Manila, 10 oct (EFE).- Una réplica de magnitud 6,7 sacudió este viernes la isla filipina meridional de Mindanao, activando la alerta de tsunami, horas después de que se registrara un terremoto de magnitud 7,4, que dejó al menos dos fallecidos.

El nuevo temblor se produjo a las 19.12 hora local (11.12 GMT) a una profundidad de 62 kilómetros y con el epicentro a unos 24 kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago, unos parámetros similares a los del sismo inicial, según el Servicio Geológico de EE.UU., que registra la actividad sísmica del mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como ya hizo con el primero de 7,4, que tuvo lugar unas diez horas antes a 58 km de profundidad, y que desactivó horas después. EFE

