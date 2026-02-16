Unas 70 organizaciones critican la reforma migratoria de la Unión Europea

Unos 70 grupos criticaron el lunes las reformas migratorias actualmente en estudio en el Parlamento Europeo, comparándolas con la política más dura de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

La administración Trump intensificó sus esfuerzos para arrestar y deportar a millones de migrantes indocumentados y desplegó agentes del servicio de inmigración y aduanas (ICE), que lidera su campaña de deportaciones masivas.

«Esta amenaza es real e inmediata», afirmaron el amplio abanico de asociaciones, entre ellas grupos europeos y nacionales de defensa de los derechos que pidieron a los responsables europeos que abandonen el texto.

La reforma migratoria impulsada por la Comisión Europea permitiría la creación de centros fuera de las fronteras de la UE para solicitantes de asilo rechazados, llamados «centros de retorno».

También habría sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo, incluidos períodos de detención más largos y la confiscación de documentos de identidad.

Las medidas ya fueron aprobadas por la mayoría de los Estados de la UE, pero son condenadas por la izquierda en el Parlamento Europeo y por grupos de protección de migrantes.

En su carta, las organizaciones expresaron preocupación por redadas policiales en espacios públicos y privados, así como por la elaboración de perfiles raciales.

«Quieren obligar a los Estados miembros a ‘detectar’ a las personas indocumentadas, convirtiendo los espacios cotidianos, los servicios públicos y las interacciones comunitarias en herramientas de control migratorio al estilo del ICE», advirtieron.

«No podemos indignarnos por el ICE en Estados Unidos y al mismo tiempo apoyar estas prácticas en Europa», declaró Michele LeVoy, de PICUM, organización que protege a migrantes indocumentados.

El Ejecutivo de la UE rechaza regularmente las críticas de los grupos de derechos, insistiendo en que sus medidas respetan los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

Bruselas también afirma que tales acciones cuentan con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en Europa, donde el centro de gravedad político se desplazó hacia la derecha.

