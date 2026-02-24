Universidad Central lidera el Torneo Apertura de Venezuela al cierre de la cuarta fecha

Caracas, 23 feb (EFE).- Universidad Central de Venezuela (UCV) se mantuvo al frente del Torneo Apertura de Venezuela al cierre, este lunes, de la cuarta fecha, en la que el Zamora y La Guaira empataron 1-1, mientras que Estudiantes de Mérida goleó por 0-3 en su visita al Anzoátegui.

El conjunto universitario que encabeza invicto con 12 puntos el campeonato, derrotó este domingo por 1-2 al Caracas Fútbol Club, ubicado en la casilla 12.

Los goles del UCV corrieron por cuenta de Samuel Sosa y Jovanny Bolívar, mientras que Michael Covea consiguió el descuento por el Caracas.

Rayo Zuliano, que el sábado se impuso como local al Puerto Cabello, se mantiene en la segunda posición con 9 puntos.

Este lunes La Guaira se quedó con el tercer puesto tras empatar 1-1 con el Zamora.

El delantero José Alí Meza anotó al minuto 5 poniendo a los litoralenses al frente del marcador, que Erickson Gallardo logró emparejar cuando se acercaba el final del segundo tiempo (m.86).

A su turno, Estudiantes de Mérida sacó provecho de su visita a Anzoátegui, que terminó superado por 3-0.

El Deportivo Táchira -dirigido por el exfutbolista uruguayo Álvaro ‘el Chino’ Recoba- se mantiene en el cuarto lugar, con 7 enteros, tras vencer por 2-3 al colista Monagas.

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División de Venezuela con la participación de 14 equipos, se juega en el formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, que transcurren en partidos de ida y vuelta.

Los primeros de los grupos A y B pasarán a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año. EFE

