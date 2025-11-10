Unos 23 feminicidios se registran en El Salvador entre enero y octubre, 8 con arma blanca

2 minutos

San Salvador, 10 nov (EFE).- Al menos 23 feminicidios se registran en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, 11 de ellos cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y 8 -del total- cometidos con arma blanca, según datos recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y compartidos este lunes.

La información, basada en el monitoreo de medios de comunicación locales, detalla que se cometieron dos feminicidios en enero, dos en febrero, cuatro en marzo, dos en abril, uno en mayo, dos en junio, uno en julio, en agosto se registraron dos, en septiembre cuatro y en octubre tres.

Entre las víctimas registradas por la organización, se encuentra dos menores de entre 10 y 18 años, cuatro jóvenes de entre los 19 y 22 años y cinco mujeres de entre 26 y 30 años.

Además, los datos recopilados por la ONG indican que 11 de las 23 víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y que 8 de los hechos fueron perpetrados por arma blanca. Seis de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego.

El municipio de San Salvador registra la mayor cantidad de hechos con cinco.

A lo largo de 2024, organizaciones de mujeres contabilizaron 38 feminicidios en El Salvador. Agosto fue el mes más violento con ocho asesinatos. Del total de casos, el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas.

En El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y no brindan estadísticas sobre este tipo de muertes.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres. EFE

sa/adl/enb