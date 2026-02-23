Uruguay se encamina a ratificar el acuerdo UE-Mercosur tras superar un nuevo trámite

2 minutos

Montevideo, 23 feb (EFE).- La Comisión Especial de Uruguay para el tratamiento y aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur dio luz verde este lunes al texto, que pasará a las Cámaras de Senadores y Representantes del país para ser ratificado, seguramente en esta misma semana.

Los legisladores integrantes de la comisión votaron la aprobación del acuerdo por unanimidad, en una jornada en la que recibieron al canciller Mario Lubetkin y al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para tratar el tema.

«Si todo va en el camino que está yendo y el día miércoles efectivamente se aprueba por parte del Senado el acuerdo, quizá el día jueves la Cámara de Diputados lo apruebe. Eso sería simplemente sensacional», enfatizó este lunes en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Oddone destacó el trabajo llevado a cabo en los últimos días por la comisión, que recibió a distintas delegaciones para dialogar sobre diversos aspectos del acuerdo.

«Creo que fue una muy buena instancia, en primer lugar porque quedó claro que el Estado uruguayo tiene la información, el conocimiento y los equipos técnicos como para poder navegar este enorme e interesante desafío que es el Mercosur», enfatizó.

En tanto, el senador del opositor Partido Colorado Nicolás Albertoni, quien fuera vicecanciller de Uruguay durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou, apuntó en declaraciones a la prensa: «Todo indica que a fin de esta semana podríamos tener el acuerdo ratificado por parte de Uruguay».

También habló del «importante» trabajo que comienza ahora en cuanto a la reflexión que Uruguay debe hacer hacia adentro para ayudar a mitigar el impacto que tendrán algunos sectores.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras negociaciones que se extendieron durante más de 25 años.

Uruguay fue el último socio del bloque sudamericano en remitir el texto del acuerdo al organismo Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo. EFE

