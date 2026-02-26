Uruguay y Argentina se convierten en los primeros en ratificar el acuerdo Mercosur-UE

Montevideo/Buenos Aires, 26 feb (EFE).- Uruguay y Argentina se convirtieron este jueves en los primeros países del Mercosur en ratificar el tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) tras la aprobación definitiva en sus respectivos parlamentos, dando un paso clave para la entrada en vigor del histórico pacto firmado en enero después de 25 años de negociaciones.

En Montevideo, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo con 91 votos de 93 posibles, luego del respaldo previo del Senado, lo que convirtió a Uruguay en el primer país del bloque en ratificar formalmente el tratado.

Horas después, el Senado argentino dio luz verde al proyecto por 69 votos a favor y tres en contra, tras la aprobación previa en la Cámara de Diputados.

Luego de la votación, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, celebró el cierre de «una fase que llevó más de dos décadas» y rindió homenaje a quienes participaron en las negociaciones durante estos 25 años. «Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y la cumplimos», afirmó.

Lubetkin indicó, además, que ahora comienza una etapa «no sencilla», en la que será necesario trabajar para adecuar a los sectores productivos que podrían verse afectados por la apertura comercial, y dijo esperar que la señal enviada por Uruguay sea «correctamente leída en Europa».

En Argentina, el Gobierno del presidente Javier Milei calificó la ratificación como un «hito» en la política de inserción internacional del país y destacó que el tratado permitirá eliminar aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur hacia la UE.

Además, proyectó un «impacto significativo», con estimaciones de crecimiento exportador de hasta el 122 % en diez años, especialmente en sectores como energía, minería, agroindustria e industria.

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que ambos bloques consolidan «una de las mayores áreas económicas del mundo» y sostuvo que la ratificación permitirá que la Comisión Europea cuente con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional, lo que facilitaría que las exportaciones comiencen a beneficiarse de las preferencias arancelarias negociadas.

Durante el debate en el Senado argentino también surgieron voces críticas.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, señaló que si bien no se oponían al acuerdo, era necesario «corregir las asimetrías», especialmente con Brasil y con la UE, y advirtió que algunos sectores manufactureros podrían enfrentar dificultades para competir con productos europeos.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque, Patricia Bullrich, respondió que la mayoría de esas asimetrías fueron contempladas en la negociación y que se establecieron plazos de adaptación para facilitar la transición.

El acuerdo, suscrito el pasado 17 de enero, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con un mercado integrado por más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y cerca del 35 % del comercio global.

El tratado regula el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques. En el caso de los productos agrícolas —en los que los países del Mercosur son altamente competitivos— se liberalizará el 99 % de los intercambios, con eliminación inmediata de aranceles para numerosos bienes una vez que el acuerdo entre en vigor.

Además, el bloque suramericano abrirá su mercado a bienes industriales europeos.

Los otros socios

Brasil ya aprobó el acuerdo en la Cámara de Diputados y lo enviará al Senado en los próximos días, mientras que Paraguay remitió el texto a su Parlamento para su tratamiento.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a una votación en la Eurocámara.

La intención de europeos y suramericanos quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigor en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se celebraron decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con pausas durante largos años.

«Este tratado lo puede aprobar la CE de manera inmediata y empieza a regir de manera inmediata. Hoy lo votamos y mañana empieza a regir», añadió Bullrich. EFE

