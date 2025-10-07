Uruguayos detenidos en la Flotilla ya se encuentran de camino a sus lugares de residencia

Montevideo, 7 oct (EFE).- Los uruguayos que viajaban hacia la ciudad de Gaza con ayuda humanitaria en la flotilla Global Sumud y fueron detenidos por la Armada de Israel fueron liberados y ya se encuentran de camino a sus respectivos lugares de residencia.

Así lo confirmó este martes el Ministerio de Relaciones del país sudamericano en un comunicado, en el que detalló que se encuentran en buen estado de salud. EFE

