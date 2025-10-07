Uruguayos detenidos en la Flotilla ya se encuentran de camino a sus lugares de residencia

2 minutos

Montevideo, 7 oct (EFE).- Los uruguayos que viajaban hacia la ciudad de Gaza con ayuda humanitaria en la Global Flotilla Sumud y fueron detenidos por la Armada de Israel fueron liberados y ya se encuentran de camino a sus respectivos lugares de residencia.

El Ministerio de Relaciones del país sudamericano lo confirmó en un comunicado y detalló que ambos se encuentran en buen estado de salud.

«Uruguay agradece los esfuerzos realizados por varios países que permitieron el retorno de nuestros compatriotas», señala.

La Cancillería también recordó que este martes se cumplen dos años del peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel, que causó cerca de 1.200 muertos y más de 250 secuestrados en manos de Hamás.

«Marcó el inicio de una devastación de la Franja de Gaza por parte de Israel, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños. En este trágico aniversario, el Gobierno de Uruguay ansía que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto sean el comienzo de un camino de paz sostenible en Israel y Palestina», indica el comunicado.

Añade que «Uruguay reitera la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna. A su vez, Uruguay también reafirma la urgencia de construir las bases de dos Estados y dos pueblos con las garantías básicas a israelíes y palestinos para vivir definitivamente en paz y seguridad».

El pasado 2 de octubre, el canciller, Mario Lubetkin, se reunió con familiares de los uruguayos que viajaban en la Flotilla, con quienes intercambió información y opiniones para poder avanzar hacia una rápida liberación.

Su situación era seguida de cerca por el Gobierno encabezado Yamandú Orsi, que tras lo sucedido instó al de Israel a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de la iniciativa. EFE

