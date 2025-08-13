The Swiss voice in the world since 1935

Vance a las tropas de EEUU en Reino Unido: «La misión es traer de nuevo la paz a Europa»

Londres, 13 ago (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles que la misión del Gobierno de Donald Trump es «traer la paz a Europa de nuevo» durante un discurso frente a las tropas estadounidenses desplegadas en la base militar británica de Fairford, en Gloucestershire (suroeste de Inglaterra).

«El presidente de Estados Unidos llegó al poder hace seis meses, y acabo de hablar con él antes de subirme al estrado y simplemente ha dicho que nuestra misión como Administración será traer de nuevo la paz a Europa», dijo el ‘número dos’ del Gobierno estadounidense.

«Pero, como todos sabéis, es imposible devolver la paz a ningún lugar, a menos que los tipos malos estén preocupados porque contamos con una fuerza aérea y un Ejército excelente para respaldar la paz desde el principio», continuó Vance.

El vicepresidente estadounidense expresó su agradecimiento a las tropas por su labor que, a su juicio, permite cumplir los objetivos de Trump «a través de la negociación», como la prevista este viernes en Anchorage (Alaska) con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«Vosotros sois los que lo hacéis posible. Sois la razón por la que podemos ir a una negociación con fuerza y la razón por la que tenemos influencia en estas conversaciones con los líderes mundiales, porque saben que si llegamos a un acuerdo, este está respaldado por la mejor fuerza de combate del mundo», comentó.

En la base militar de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Fairford, que también alberga soldados estadounidenses, Vance destacó la «bonita alianza» histórica que ha unido al Reino Unido y Estados Unidos y de la que el complejo ha sido testigo desde la primera guerra mundial hasta las recientes intervenciones contra el terrorismo en el Yemen.

«Cada vez que se consigue una victoria para la libertad, la paz y la prosperidad, es casi siempre porque los británicos y los estadounidenses lo hacen juntos. Ganamos cada vez que vamos juntos a la guerra», afirmó.

En este sentido, Vance recordó que su visita al Reino Unido -como parte de sus vacaciones familiares- la inició la semana pasada con un encuentro bilateral con el ministro británico de Exteriores, David Lammy, en su residencia de campo de Chevening House, al sur de Londres.

«Lo que hicimos fue trabajar en uno de nuestros objetivos compartidos de seguridad más importantes en Europa, que es el final de la guerra entre Rusia y Ucrania», dijo. EFE

