Varias personas resultan heridas por explosión de una vivienda en el suroeste colombiano

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Bogotá, 11 may (EFE).- Varias personas resultaron heridas este lunes por una explosión en una vivienda en el municipio colombiano de El Tambo, en el departamento del Cauca (suroeste), donde al parecer se almacenaban explosivos, informó el Ejército que atribuyó el hecho al frente Carlos Patiño de las disidencias de las antiguas FARC.

Según información oficial, en esta vivienda se acondicionaban motocicletas con explosivos para luego trasladarlas hasta el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, a poco más de 70 kilómetros de El Tambo, para presuntamente cometer atentados.

La explosión, que destruyó por completo la vivienda y dañó otras edificaciones vecinas de la vereda (aldea) La Hacienda, también afectó a integrantes de ese grupo ilegal, señaló la información.

«Nuestras tropas permanecen atentas en el sector, mientras continúan las verificaciones y el seguimiento de la situación, en medio de amenazas contra la Fuerza Pública» y presiones contra la comunidad, aseguró en una publicación en su cuenta de X la Tercera División del Ejército.

Colombia ha sufrido varios atentados en lo que va del año. El 25 de abril, un cilindro cargado con explosivos detonó en la Vía Panamericana, en el Cauca, y provocó la muerte de 20 personas.

Unos días antes, otro vehículo cargado con explosivos detonó cerca de un batallón del Ejército en la ciudad de Cali, en el departamento Valle del Cauca, sin dejar víctimas.

Pocas horas después en el mismo departamento ocurrió otro atentado con explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, unidad del Ejército colombiano en Palmira, que tampoco dejó víctimas mortales. EFE

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