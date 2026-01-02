Cómo escapé del mortal incendio en el bar suizo de Crans-Montana, Suiza

Laeticia Plass relata cómo logró huir del devastador fuego en el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, el 1 de enero. Cegada por el humo y luchando por respirar, describe la carrera hacia una estrecha salida y cómo un desconocido la rescató del caos. El incendio en el bar causó la muerte de 40 personas y dejó gravemente heridas a 116, muchas de ellas adolescentes.

1 minuto

Mostrar más

Mostrar más Habitar Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana Este contenido fue publicado en Las investigaciones continúan para elucidar las causas del incendio que provocó la muerte de 40 personas y 119 personas heridas, Una causa penal se ha abierto contra los dueños del bar y han sido identificados todos los cuerpos. leer más Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana