Decenas de víctimas mortales en fiesta de fin de año en Grans-Montana, Suiza

Según la policía suiza, el incendio comenzó sobre la 1.30 de la madrugada del 1 de enero en un bar de Crans-Montana llamado Le Constellation.__ Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Según la policía, se teme que el incendio en el bar "Le Constellation", en la estación de esquí de Crans-Montana, en el sur de Suiza, haya causado decenas de muertes y un centenar de personas heridas de gravedad.

2 minutos

Las autoridades dicen que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio, pero las primeras evaluaciones descartan que se trate de un atentado.

«Se presume que varias docenas de personas han muerto» tras el gran incendio en el bar, dijo Frédéric Gisler, comandante de la policía local, en una conferencia de prensa a las 10 de la mañana del jueves. En el momento de escribir estas líneas, todas las personas heridas han sido atendidas. en varios hospitales, entre ellos los de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich.

Gisler dijo que era probable que las víctimas fueran de diferentes nacionalidades.

El incidente se produjo en el concurrido bar en la zona turística del cantón del Valais hacia la 1.30 de la madrugada del jueves 1 de enero, según informó la policía cantonal.

Se investiga la causa

Un portavoz de la policía, Gaëtan Lathion, había hablado anteriormente que el origen del incendio ha sido una explosión de origen desconocido. Sin embargo, no se trataría de un atentado, dijo la fiscal Béatrice Pilloud a los periodistas.

Las autoridades se están encargando de llevar los cuerpos ‍sin vida de las víctimas a sus familias. Y Lathion indicó que se está llevando a cabo una investigación para explicar las causas del incendio.

En sus páginas web, el diario Le Nouvelliste y la radio Rhône FM hablan de «unas cuarenta personas fallecidas» y al menos 100 heridas. Pero todavía no hay confirmación sobre el número de víctimas.

Más de un centenar de personas se encontraban en el popular bar en el momento del incidente, según la policía.

El gobierno del Valais ha declarado el estado de emergencia. La policía cantonal y municipal, el servicio regional de bomberos y varios helicópteros acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después de que se diera la alerta. Las autoridades dijeron que se habían movilizado 10 helicópteros y 40 ‍ambulancias.

La operación sigue en curso, dijo la policía. El área ha sido completamente cerrada, y se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, que se encuentra en el cantón de Valais, en el corazón de los Alpes suizos.

Se ha establecido una línea telefónica de ayuda en: 00 41 84 811 21 17.

Los preferidos del público Los más discutidos