El Senado de Estados Unidos investiga 890 cuentas de Credit Suisse con posibles vínculos nazis

UBS, que adquirió Credit Suisse en 2023, deberá ahora responder a las investigaciones. Keystone / Michael Buholzer

Un comité del Senado de Estados Unidos que investiga los vínculos de los bancos suizos con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial sospecha que 890 cuentas de Credit Suisse estuvieron ligadas al régimen de Hitler.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

2 minutos

RTS Otros idiomas: 2 English en US Senate probes 890 alleged Credit Suisse Nazi-linked accounts original leer más US Senate probes 890 alleged Credit Suisse Nazi-linked accounts

Português pt Senado dos EUA investiga 890 contas suíças ligadas ao nazismo leer más Senado dos EUA investiga 890 contas suíças ligadas ao nazismo

Algunas de las cuentas sospechosas permanecieron abiertas hasta 2020 y la existencia de otras solo ha salido a la luz recientemente, según se anunció el martes durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Washington.

El antiguo banco suizo Credit Suisse gestionó fondos pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, a un fabricante alemán de armamento y a la Cruz Roja alemana, según explicó el senador Chuck Grassley, que supervisa la investigación dirigida por el exfiscal Neil Barofsky.

Las investigaciones han revelado que los vínculos de Credit Suisse con las SS fueron más amplios de lo que se creía hasta ahora, añadió el congresista republicano. Según estos datos, la oficina económica de las SS habría mantenido una cuenta en el banco que ayudó a facilitar la huida de nazis a Argentina.

Grassley acusó además a la entidad bancaria —ya desaparecida— de haber ocultado información durante las investigaciones llevadas a cabo desde la década de 1990.

Informe antes de fin de año

UBS, que adquirió Credit Suisse en 2023, ha sido ahora requerida para que aporte información. En su comparecencia del martes, su director en Estados Unidos, Robert Karofsky, aseguró que el banco siempre ha cooperado con la investigación y que su objetivo es que se conozca toda la verdad.

Karofsky recordó también que las cuestiones financieras quedaron zanjadas en 1999, con un acuerdo alcanzado en el marco del escándalo de las «cuentas durmientes». «Credit Suisse y UBS acordaron pagar 1.250 millones de dólares, una suma sin precedentes en aquel momento, que se distribuyó entre las víctimas del Holocausto y sus herederos», señaló.

Se espera que la investigación en curso del Senado concluya este verano y que su informe final se publique antes de que termine el año.

Adaptado del inglés por Carla Wolff

Los preferidos del público Los más discutidos