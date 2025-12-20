España multa a Airbnb; Trump ordena bloqueo de petroleros; y Kast reabre el debate económico

Keystone y SWI swissinfo.ch

Queridas lectoras y queridos lectores, mientras en Suiza nos preparamos para las fiestas y muchas personas comienzan a disfrutar de un merecido descanso, siguen llegando noticias destacadas desde el mundo de habla hispana. Esta semana me gustaría poner el foco en tres temas que considero especialmente relevantes.

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

🇪🇸 España sanciona con más de 64 millones de euros a Airbnb por prácticas comerciales desleales.

🇻🇪 Trump ha exigido la devolución inmediata de activos petroleros y otros bienes que, según Washington, fueron expropiados por Venezuela.

🇨🇱 Tras la amplia victoria de Kast frente a la candidata de la izquierda, la atención se desplaza ahora claramente hacia la política económica de Chile.

España multa a Airbnb y endurece el control del alquiler turístico

Portal de una casa donde hay pisos de Airbnb. Keystone / Michael Buholzer

Una noticia que ha llamado bastante la atenci´ón a la prensa suiza ha sido el asunto de la fuerte multa impuesta por el Gobierno español a Airbnb por anunciar miles de pisos sin licencia.

«En España no puede haber ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, que esté por encima de la ley» Afirmación recogida por Watson.ch

El medio digital suizo Watson.ch informa de la sanción de más de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por prácticas comerciales desleales en España. El artículo explica que el motivo principal es la publicación de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas sin la licencia obligatoria.

Watson.ch subraya que la multa es una de las más elevadas jamás dictadas por una autoridad de consumo en el país. Destaca también que la cuantía equivale a seis veces los beneficios obtenidos por la plataforma con esos anuncios irregulares. El texto recoge las declaraciones del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que vincula directamente estas prácticas con la precariedad habitacional. Según el ministro, miles de familias viven al límite mientras unos pocos se enriquecen expulsando a residentes de sus barrios. Watson.ch presenta la medida como una señal política clara de que el Ejecutivo quiere hacer cumplir la ley a las grandes plataformas digitales.

El artículo se centra además en las consecuencias prácticas de la decisión para el mercado inmobiliario y para el turismo. Watson.ch recuerda que el presidente Pedro Sánchez ha prometido que las viviendas retiradas a Airbnb volverán al mercado residencial convencional. Desde esta perspectiva, la sanción se enmarca en la lucha contra la grave escasez de vivienda que sufren muchas ciudades españolas. El medio señala que en zonas turísticas y grandes urbes la presión sobre los precios del alquiler es extrema. Al mismo tiempo, advierte de que la noticia no es positiva para los turistas. La reducción de la oferta de pisos turísticos puede dificultar encontrar alojamiento barato en España. Watson.ch adopta así una mirada equilibrada, mostrando el beneficio social de la medida pero también sus efectos colaterales. (Fuente: watson.chEnlace externo en alemán)

Trump ordena el bloqueo de petroleros

Petrolero venezolano interceptado por EE.UU. Satellite Image 2025 Vantor

En segundo lugar, una noticia que ha resonado mucho en la prensa suiza. Se trata del nuevo endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la escalada de tensiones entre ambos países.

«Trump dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro es una organización terrorista extranjera» SRF

La radiotelevisión pública suiza SRF informa de que el presidente estadounidense Donald Trump ha elevado de forma significativa la presión sobre Caracas. El artículo explica que Trump ha exigido la devolución inmediata de activos petroleros y otros bienes que, según Washington, fueron expropiados por Venezuela. SRF recuerda que estas nacionalizaciones se produjeron a comienzos de los años 2000 y afectaron también a empresas estadounidenses. El medio destaca la gravedad del lenguaje empleado por Trump, que ha calificado al Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista. Además, señala que Estados Unidos ha decretado una bloqueo total contra petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos. La información subraya que incluso se ha llegado a confiscar un buque frente a la costa. SRF presenta estas decisiones como un salto cualitativo en la confrontación bilateral.

El artículo pone especial énfasis en la dimensión militar y en las reacciones de Caracas. SRF recoge las amenazas de Trump sobre una mayor presencia militar estadounidense en la región, asegurando que Venezuela estaría rodeada por la mayor flota jamás reunida en Sudamérica. Frente a ello, el Gobierno venezolano ha respondido con dureza, calificando las medidas de grotescas y contrarias al derecho internacional. El medio suizo destaca que Caracas acusa a Washington de buscar el control del petróleo venezolano y forzar un cambio de régimen. También se mencionan las operaciones militares estadounidenses en el Caribe contra supuestos narcotraficantes, criticadas por posibles violaciones del derecho internacional. SRF adopta una perspectiva crítica y contextualizada, mostrando tanto la retórica de Trump como los riesgos de una escalada regional. (Fuente: SRFEnlace externo en alemán)

El giro liberal de Kast reabre el debate económico en Chile

Kast gana las elecciones en Chile. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Por último, esta semana la prensa suiza ha comentado el cambio de rumbo político en Chile y las expectativas económicas tras la victoria del conservador José Antonio Kast.

«Tras más de una década de estancamiento económico y social, Chile necesita un claro nuevo comienzo» Afirmación recogida en NZZ

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) explica que la economía apenas fue un tema central durante la campaña electoral chilena, dominada por la seguridad y la migración. Sin embargo, tras la amplia victoria de Kast frente a la candidata de la izquierda, el foco se desplaza ahora claramente hacia la política económica. El artículo recuerda que Kast quiere impulsar un giro liberal y favorable al mercado para devolver atractivo al país como destino de inversión. La NZZ subraya el descontento del empresariado con el Gobierno saliente de Gabriel Boric, especialmente por la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y la subida de impuestos en la minería. También destaca las críticas a la creciente burocracia, la llamada “permisología”, que frena proyectos clave de infraestructuras y resta competitividad a Chile frente a países vecinos. Desde esta perspectiva, el diario presenta a Kast como una esperanza para el mundo empresarial, aunque señala la vaguedad de sus propuestas.

La NZZ adopta un tono analítico al examinar los límites de este proyecto liberal. El artículo recuerda que Kast no contará con mayoría en el Congreso, lo que le obligará a pactar con fuerzas de centro para aprobar reformas fiscales y regulatorias. Además, cuestiona la viabilidad de su promesa de reducir el gasto público sin tocar el Estado social. El diario subraya que, pese a un endeudamiento relativamente bajo y a una economía aún competitiva en el contexto latinoamericano, Chile afronta un crecimiento débil y un desempleo persistente. Al mismo tiempo, destaca los puntos fuertes estructurales del país, como el liderazgo en minería, energías renovables y almacenamiento energético. La NZZ concluye que Chile parte de una base sólida, pero advierte de que el éxito del nuevo presidente dependerá de su capacidad para traducir el discurso promercado en reformas concretas y políticamente viables. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán)

En el marco de nuestra producción periodística propia, le recomendamos las siguientes entregas.

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaré el próximo repaso a la prensa suiza el próximo 10 de enero, tras una breve pausa por las fiestas de fin de año. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Mientras tanto, aprovecho para desearle lo mejor para el 2026 y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

