Vence el plazo de Venezuela a aerolíneas sin anuncio sobre sanciones o permisos

3 minutos

(Actualiza con nuevos datos)

Caracas, 26 nov (EFE).- El plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano terminó este miércoles sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de «vuelo permanente» o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines han anunciado la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del mar Caribe, en medio del despliegue militar que Washington mantiene en la región.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro advirtió este martes a las aerolíneas que tenían hasta las 12.00, hora local (16.00 GMT), de este miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de vuelo.

Fuentes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (lATA), con sede en Ginebra, consultadas por EFE dijeron desconocer a qué hora expira el plazo dado por las autoridades venezolanas y si hay contacto directo con las aerolíneas.

Por su parte, las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados por las cancelaciones de vuelo con las líneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, luego de la recomendación de AESA.

Tras el anuncio en EE.UU, la española Enaire publicó, a petición de AESA, que, hasta el próximo 1 de diciembre, se recomienda firmemente a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR de Maiquetía, que abarca Venezuela y se extiende hasta el mar Caribe.

Esta recomendación se debe al potencial riesgo para la aviación civil por aumento de actividad militar, armas antiaéreas capaces a todas las altitudes y falta de coordinación entre las partes del conflicto, según el texto al que tuvo acceso EFE.

Las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, así como las locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones activas.

Para este miércoles, según constató EFE, están confirmados los vuelos desde Colombia, Curazao y Panamá, mientras que los previstos desde Madrid y Turquía no aparecen publicados en el Sistema de Información de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas.EFE

sc/lb/jlp

